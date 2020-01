Das dünne Eis am Forstsee schreckte sie nicht ab!

Für fassungsloses Kopfschütteln bei vielen Spaziergängern sorgten Sonntag zwei Eisläufer auf dem Forstsee in Kärnten. Trotz der Verbotstafel legten sie Eisschuhe an und zogen ihre Runden. Einen Überblick über die vom Eislaufverein Wörthersee freigegebenen Seen gibt es hier.