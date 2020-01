Die Schlepper sind zurück

Kaum ein Tag ohne Aufgriffe: Derzeit werden alle 24 Stunden bis zu 14 Flüchtlinge aufgespürt. „Die Einsätze verteilen sich auf das gesamte Burgenland“, teilen die Patrouillen mit. Ein aktueller Fall ereignete sich in Heiligenbrunn. Als Vorhut passierten zwei Iraker in einem BMW die Grenzstelle, die von einer Streife überwacht wurde. Kurz darauf folgte ein Kleintransporter, am Steuer saß ebenfalls ein Mann aus dem Irak. Als Polizeibeamte den Mercedes des Typs Vito genau überprüften, entdeckten sie im Wagen fünf Illegale und zwei weitere im Kofferraum.