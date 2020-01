„Zu viel“: 42 Drogentote in zwei Jahren in Kärnten

Für Gesundheitsreferentin Beate Prettner war 2018 ein „statistischer Ausreißer“ - da kamen in Kärnten nach ihren Angaben 27 Menschen durch Suchtgift ums Leben. Andere Zählungen ergaben 24 Opfer. Was auch zeigt, wie undurchsichtig die Lage wirklich ist. Eine Sichtweise, wo die Toten an der Einwohnerzahl gemessen werden, sieht Kärnten als traurigen Spitzenreiter noch vor Wien und Tirol.