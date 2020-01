Der LASK-Geist lebt auch mit Thomas Gebauer

Privattrainer engagiert!

Was nichts daran ändert, dass der 37-Jährige zuletzt im Urlaub am LASK-Trainingsplatz einsam seine Runden drehte. Im Nebel. In dem er immer wieder laufend verschwand und aus dem er wieder auftauchte. Doch nicht nur das! „Ich hab’ mir zuletzt einen Privattrainer zugelegt“, verriet der im Herbst an Rückenproblemen laborierende Keeper der „Krone“ in einer Laufpause hechelnd. Begründung: „Ich muss und will top-fit sein, sollte ich gebraucht werden“ Womit Gebauer zeigt, dass der LASK-Geist auch 2020 lebt. Denn genau diese imponierende Einstellung steht für die Schwarz-Weißen, die beim heutigen Trainingsauftakt Zuwachs erhalten: Durch den von St. Pölten gekommenen U21-Teamstürmer Husein Balic.