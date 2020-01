Führerscheinneuling ergriff Flucht nach Alko-Crash

Der Probeführerscheinbesitzer (17) war am Samstag gegen 13.30 Uhr mit 0,9 Promille und viel zu schnell unterwegs. In der Stadt Salzburg in der Schwarzstraße verlor der 17-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit seinem gegen SUV fünf geparkte Fahrzeuge. Nach der Kollision ergriff er samt stark beschädigtem Auto die Flucht. Doch er kam nicht weit. Nach kurzer Zeit blieb das Fahrzeug liegen. Er stellte es in der Plainstraße ab, nahm sich ein Taxi und fuhr weiter. Augenzeugen alarmierten jedoch die Polizei. Beamte konnten den ahnungslosen Taxifahrer kurz darauf anhalten und den Fahrgast zur Kontrolle bitten. Nun ist der junge Lenker seinen Führerschein los. Eine Anzeige erwartet ihn. Die Gesamtschadenssumme ist noch unbekannt, wird von der Polizei aber auf ein „beträchtliches“ Ausmaß geschätzt.