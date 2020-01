Grazer Hexe „fliegt“ auf dem Erfolgskurs

Mehr als 400 Kunden

Woher kommt dieses Interesse, wie erklärt man sich das in modernen Zeiten? „Simpel: Diese Zeiten sind nicht wirklich einfach. Die werden mit dem Jahr 2020, wie wir aus dem Tarot wissen, auch noch viel stürmischer werden. Viele wollen bei mir und durch meine Kenntnisse sich selbst kennen lernen, ihre Mitte finden, sich stärken. Und wieder auf alte Werte besinnen. Nicht: Was will ich noch alles? Sondern: Was brauche ich überhaupt, wie minimiere ich? Wie besinne ich mich auf meinen Körper und das, was mir gut tut?“ 30 Damen gehören zu ihrer Stammklientel, schon 422 - darunter nur acht Herren - haben in acht Jahren ihr Haus besucht.