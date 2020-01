Mit „JP“ als Hexer und Super-Mario zum Sieg

Zuletzt das Startdrittel beim 3:2 in Wien gewonnen, ging im Eisarena-Gipfel bereits zum siebten Mal Abschnitt eins nicht an die Eisbullen. Zwar legte man nach besserer Startphase das 1:0 vor, beendete Scorerkönig Hughes seine 17-Spiele-Torsperre - via Stange und Rücken von Goalie Zapolski schlug der Puck ein. Wien kam dennoch danach besser in die Gänge, profitierte vom ersten Powerplay (1:1) und dann einer unglücklichen Lamoureux-Abwehr, nach der Wukovits zur ersten Gästeführung einnetzte.