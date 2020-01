Selena Gomez: In Würde erwachsen geworden

„I need it to hate you to love me / I needed to lose you to love me“ klingt vordergründig zwar nach einer postpubertären Kalenderspruchsubsummierung, erhält durch die grazile Instrumentierung und Gomez‘ verletzlicher Stimme eine ungeahnte Intensität. Natürlich ist Bieber auf „Rare“ allgegenwärtig, das bezeugen schon die Lyrics im Titeltrack „Rare“ oder „Let Me Get Me“, doch Gomez changiert geschickt mit den Inhalten, die trotz aller Einblicke in ihre Persönlichkeit nie zu viel von ihrem Privatleben preisgeben. Als globaler Megastar, der durch seine Krankheiten auch Schwäche und Verletzbarkeit zeigte, musste Gomez mehrmals durch sehr prekäre Situationen schreiten, die sie auf „Rare“ zumindest andeutet. „Vulnerable“ ist etwa eine unzweideutig intime Abarbeitung ihrer schlimmsten Phasen, auf „Cut You Off“ befreit sie sich wirkungsvoll von den Dämonen der Vergangenheit. Klanglich passiert das alles mit kaum vorhandenem Autotune und nur zwei Features von 6LACK („Crowded Room“) und Kid Cudi im Closer „A Sweeter Place“, die im Prinzip beide verzichtbar gewesen wären.