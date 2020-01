Prinz Harry wollte schon viel früher zurücktreten

Die britische Herzogin Meghan ist wieder nach Kanada gereist. Das bestätigte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes am Freitag in London. In Kanada war Prinz Harrys und Meghans acht Monate alter Sohn Archie nach dem sechswöchigen Familienurlaub bei einem Kindermädchen und Herzogin Meghans bester Freundin Jessica Mulroney geblieben. Wann die Herzogin und ihr Kind nach Großbritannien zurückkommen, blieb zunächst unklar. Angeblich will Harry ihr schnellstmöglich folgen und ebenfalls aus Großbritannien flüchten. Angeblich wäre er am liebsten schon mit Meghan geflogen.