13-Jähriger blieb nach Sturz auf Skipiste liegen

Der Schüler (13) aus dem Burgenland war am Nachmittag mit einer Gruppe auf der Piste in Obertauern talwärts unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich ein Deutscher (56) mit hoher Geschwindigkeit und prallte mit dem Burgenländer zusammen. Beide Ski-Fahrer stürzten und blieben bewusstlos auf der Piste liegen. Während der Jugendliche, der einen Helm trug, schnell wieder zu sich kam, konnte der deutsche Urlaubsgast ohne Helm erst durch die couragierte Ersthilfe eines Skilehrers aus der Ohnmacht geholt werden. Beide wurden mit Verletzungen vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.