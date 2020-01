Video: Hier entsteht ein Feuertornado

Feuertornado wirbelte Löschfahrzeug hoch

Erst am 30. Dezember kam ein australischer Feuerwehrmann in einem Feuertornado ums Leben, als sein zwölf Tonnen schweres Löschfahrzeug durch einen von einem Buschfeuer ausgelösten Wirbelsturm in die Höhe gerissen wurde und mit dem Dach voran zu Boden krachte. Der 28-Jährige starb im Wrack, zwei seiner Kollegen überlebten mit Verbrennungen und anderen Verletzungen.