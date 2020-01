Michael Schnedlitz wird neuer FPÖ-Generalsekretär

„Hat bereits wichtige Erfolge erzielt“

Der Vorstand sei diesem Vorschlag einstimmig gefolgt. Schnedlitz habe in seiner politischen Karriere „große Dynamik bewiesen und wichtige Erfolge erzielt“. Der Schritt auf Bundesebene sei ein „logischer Schritt in seiner konsequenten Entwicklung“, so Hofer. Die Entscheidung muss noch von der Parteileitung der Freiheitlichen abgesegnet werden, die im Februar zusammenkommen soll. Künftig soll es nur noch einen FPÖ-Generalsekretär geben, kündigte Hofer an, der auch Vilimsky und Hafenecker für ihre Arbeit dankte.