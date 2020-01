Die Tücken bei der digitalen Autobahn-Vignette

Viele Leserinnen und Leser hatten im letzten Jahr ihr Leid mit der digitalen Vignette. Und das kann ganz schön teuer werden. Auch Michaela S. aus der Steiermark musste Strafe in Form der Ersatzmaut bezahlen, weil sie beim Kauf ein falsches Kennzeichen eingegeben hatte. Bemerkt hat sie das erst, als der Strafzettel ins Haus geflattert kam. Sehr häufig haben sich Autolenker, denen das Kennzeichen gestohlen worden ist, im vergangenen Jahr an die Ombudsfrau gewandt. In diesem Fall muss die digitale Vignette sofort bei der Asfinag auf das neue Kennzeichen umgemeldet werden. Sonst wird eine Strafe fällig. Das gilt auch in allen anderen Fällen, wenn sich das Kennzeichen ändert. Etwa durch Umzug. Die Gebühr dafür beträgt 18 Euro.