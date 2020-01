Ein strenger Vertrag: Skiverbot für Mister Potter

„Es ist so großartig, mit einem internationalen Team zu arbeiten. Für Technik, Bühnenbild und Kostüme sind Leute aus England und den USA dabei. In London, New York, Melbourne und San Francisco feierte das Stück bereits große Erfolge.“ Führende Zeitungen hatten nur gute Kritiken anzubringen. „Es belegt die ganze Bühne mit einem Zauberspruch“, hieß es in der New York Times. MTV-News befand, dass es „jeden Cent Muggel-Geld wert“ sei.