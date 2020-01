Novak: Sieg dank Musters Standpauke am Klo

Die Chance auf den Viertelfinaleinzug beim ATP-Cup in Australien lebt für Österreichs Tennis-Herren. Dabei hatte es nach dem ersten Satz von Dennis Novak zunächst nicht so gut ausgesehen - am Ende setzte er sich mit 0:6, 6:4, 6:4 gegen Guido Pella durch. Auch dank Kapitän Thomas Muster.