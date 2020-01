Frankreich trauert: Junger Fußballprofi verstorben

Sein Klub EA Guingamp schrieb: „Der En Avant Guingamp trauert. Mit einem immensen Schmerz hörten wir heute Nachmittag vom Tod unseres Spielers Nathael Julan. An diesem tragischen Tag drücken wir als Klub unser tiefstes Beileid an die Familie von Nathael aus.“ Bei 53 Einsätzen kam er auf neun Tore. Insgesamt zehn Spiele absolvierte er auch in Frankreichs höchster Spielklasse. Frankreichs Fußball trauert.