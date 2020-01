Nicht zu stoppen! Klopp jubelt auch im neuen Jahr

Derby im FA Cup

Schon am Sonntag steht für Liverpool das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann empfängt das Team von Erfolgscoach Jürgen Klopp in der dritten FA-Cup-Runde den Stadtrivalen Everton zum Merseyside Derby. In diesem Match kann der von Red Bull Salzburg verpflichtete japanische Internationale Takumi Minamino sein Debüt für Liverpool geben.