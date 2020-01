35 Millionen! Juve gewinnt Tauziehen um „Juwel“

Dort schaffte der Rechtsaußen in der Hinrunde seinen Durchbruch und spielte sich mit vier Toren und sieben Vorlagen in 17 Serie-A-Partien in die Notizbücher zahlreicher Klub-Scouts. Ob Kulusevski, der im November in der EM-Qualifikation gegen die Färöer für Schwedens Nationalteam debütierte, nach dem Transfer direkt zu Juventus stößt oder auch von Juve verliehen wird, ist noch nicht klar.