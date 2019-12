Zementplatten krachten in Tunnel auf Autobahn

Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Drei große Zementplatten sind am Montagabend von der Decke eines Tunnels der Autobahn A26 in Richtung Genua auf die Fahrbahn gekracht. Die Zementplatten fielen auf die mittlere Fahrbahn der dreispurigen Autobahn, wie Aufnahmen von Augenzeugen zeigen. Nur durch Zufall wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Ein Teil der Autobahnstrecke wurde gesperrt.