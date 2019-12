Dieb stahl zwei Scanner in Steinach am Brenner

Bereits am Samstag dürfte der unbekannte Dieb zugeschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwischen 07:15 und 10:00 habe der Mann in einem Lebensmittelgeschäft in Steinach am Brenner zwei Scanner gestohlen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.