So wird der Jahreswechsel in Innsbruck gefeiert

Der Countdown läuft, das alte Jahr geht zu Ende, ein neues bricht an und die Landeshauptstadt bietet all jenen, die nicht Zuhause „Dinner for one“ schauen wollen, wieder ein starkes Programm. Am Inn gibt es heuer – wie berichtet – erstmals eine Licht- und Wassershow, auf der Seegrube wartet traditionell ein Feuerwerk.