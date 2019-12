„Gen-Babys“: Forscher muss drei Jahre in Haft

Ein Jahr nach der Geburt der ersten angeblich genmanipulierten Babys in China ist der hinter dem Experiment stehende Wissenschaftler zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wurde der Forscher He Jiankui im südchinesischen Shenzhen zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von drei Millionen Yuan (knapp 400.000 Euro) verurteilt.