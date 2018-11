Erste Babys mit Designer-Genen in China geboren

Demnach hatte der an Embryonen vorgenommene Eingriff mit einer molekulare Genschere namens CRISPR/Cas9 das Ziel, die Kinder resistent gegen HIV zu machen. Eine geprüfte wissenschaftliche Veröffentlichung zu der Behauptung des Wissenschaftlers Jiankui He von der South University of Science and Technology of China in Shenzhen gibt es noch nicht, sondern lediglich einen Eintrag in einem chinesischen Register für klinische Tests.