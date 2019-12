Kroatien: Heuer schon fast 1000 Schlepper gefasst

Migranten von Schleppern in Holzkiste gesperrt

Bereits im November fanden Polizisten in der Nähe von Zagreb auf der Ladefläche eines Kastenwagens, der in Richtung unserer Grenze fuhr, eine Holzkiste. Neun Flüchtlinge (auch Kinder) rangen darin zusammengepfercht auf engstem Raum um Luft (siehe Bilder unten).