Terrasse geriet in Brand: Junges Pärchen verletzt

Bei einem Terrassenbrand in Trautmannsdorf (Bezirk Südoststeiermark) sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Der 23-jährige Mieter der Wohnung, zu der die Terrasse gehört, bemerkte das Feuer gegen 20.45 Uhr und versuchte, es mit einem Feuerlöscher in den Griff zu bekommen, was ihm aber nicht gelang.