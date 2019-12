Weißhaidinger & Preiner Leichtathleten des Jahres!

Ivona Dadic Zweite

In Doha war Dadic zwar bei der WM der große Pechvogel gewesen, als sie gleich im Hürdensprint, der ersten Disziplin, ausgeschieden war. Dafür aber hatte sie bereits in der Hallen-Saison als großartige Vierte im Fünfkampf bei der EM in Glasgow aufgetrumpft und auch in Ratingen als Zweite mit 6461 Punkten überzeugt. So wurde sie logischerweise hinter Preiner mit 31,22 Punkten auf Platz zwei gewählt. Den Wahlerfolg der Mehrkämpferinnen komplettierte Sarah Lagger als Dritte (11,58). Die Kärntnerin war heuer bei ihrem ersten internationalen Start in der U23-Klasse starke EM-Fünfte im Siebenkampf geworden.