Drei Todesopfer in Hotelpool waren Nichtschwimmer

Angestellter: Gäste „konnten allem Anschein nach nicht schwimmen“

Die 14-jährige Favour Diya hatte bei der Befragung durch die Polizei ausgesagt, die Opfer seien alle Nichtschwimmer gewesen, berichteten die Regionalzeitung „Sur“ und andere zuverlässige Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Das habe später am Donnerstag auch die Mutter bestätigt. Im Interview mit dem Fernsehsender Antena3 erklärte ein Hotelangestellter, der am Dienstagnachmittag nach den Hilfeschreien der Mutter als Erster zu Hilfe geeilt war, die in Not geratenen Gäste „konnten allem Anschein nach nicht schwimmen“.