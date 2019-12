Betrunkene Lenkerin richtete „Blechsalat“ an

Gegen 9 Uhr beschädigte eine 41-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Mühlbachl einen abgestellten Sattelanhänger. Anschließend setzte sie die Fahrt fort und beschädigte erst einem Maschendrahtzaun ehe sie gegen eine Straßenlaterne fuhr. Dabei wurde ihr PKW so schwer beschädigt dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Lenkerin, die stark alkoholisiert war, wurde mit erheblichen Verletzungen in die Klinik verbracht. Der Führerschein wurde ihr abgenommen.