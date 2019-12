Gwyneth Paltrow bringt ihre Fans zum Schwitzen

Paltrow hat damit offenbar bereits wieder einen Trend gesetzt. Denn zahlreiche ihrer Hollywood-Freundinnen posteten begeisterte Kommentare. So schrieb Kate Hudson: „Ich brauch auch so Eine!“ Deren Mutter Goldie Hawn hat wohl schon eine, weil diese kommentierte: „Die beste Sauna, die es gibt.“ Und auch ElleMacpherson dürfte sie bereits ausprobiert haben, denn auch sie schrieb an Paltrow: „Lieblingsding“.