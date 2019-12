Fischer-Fans verärgert über Auftritt von Gabalier

Sechs Millionen Zuschauer

In der „Helene Fischer-Show“ empfängt Helene Fischer zu Weihnachten stets nationale und internationale Gäste, mit denen sie singt, tanzt und plaudert. In der nächsten Ausgabe am Christtag (25. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) sind neben Andreas Gabalier auch Mark Forster und Thomas Gottschalk zu sehen. Im vergangenen Jahr erreichte die Sendung fast sechs Millionen Zuschauer. Der Zwist der Schlagerfans dürfte dem Erfolg da keinen Abbruch tun.