Umjubeltes Konzert heute nochmals im Festspielhaus

Fast 40 Minuten ohne Pause, kurzes Durchatmen beim Instrumentenwechsel. „Immer wieder ist dieses Stück von Kalevi Aho eine spannende Herausforderung, ich freue mich auf die zwei noch ausstehenden Konzerte“, lächelt Grubinger Donnerstagmittag. In seinem schwarzen Bühnen-Pulli ist erkennbar, dass der Mann auch athletisch einiges drauf haben muss. „Britische Wissenschaftler haben heraus gefunden, dass man in so einem Konzert konditionell mehr gefordert ist als Fußballer der Premier League. Mein Puls schnellt auf 195, 160 bis 170 ist der Dauerpegel“, erklärt Grubinger, der bei diesem Parforceritt um die 2500 Kalorein verbrennt. Also den Gegenwert von zwei Wiener Schnitzeln mit Pommes? Er lacht: „Schnitzel eher selten, die Weihnachtskekse sind eher mein Problem.“