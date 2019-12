Salzburger Soldaten spendeten für den guten Zweck

Das SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee

1964 wurde das SOS-Kinderdorf Salzburg eröffnet. Als achtes und chronologisch gesehen vorletztes SOS-Kinderdorf in Österreich. Ein Jahr später zogen die ersten Kinder in das zuletzt gebaute SOS-Kinderdorf Dornbirn (Vorarlberg) ein. Das SOS-Kinderdorf Salzburg liegt auf einer Anhöhe am Rande von Seekirchen, nahe dem Wallersee. Das SOS-Kinderdorf ist ca. 15 km von der Stadt Salzburg entfernt.

In 12 Familienhäusern finden die Kinder wieder ein zu Hause, erfahren die Liebe ihrer SOS-Kinderdorf-Mutter, ihrer Geschwister und sind beschützt in ein überschaubares Dorf eingebettet. Dem SOS-Kinderdorf angeschlossen ist ein Kindergarten, den nicht nur die SOS-Kinderdorf-Kinder sondern auch Kinder aus der Umgebung besuchen. Die meisten SOS-Kinderdorf Kinder besuchen die Schulen von Seekirchen.