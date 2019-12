Preise für Christbäume sind laut Tester „stabil“

Kritik an Preisauszeichnung

Nach wie vor, so die Kritik, ist die Preisauszeichnung auf den Märkten wenig kundenfreundlich. Hier muss man sich nicht nur nach Längenangaben oder Farben orientieren, zusätzlich kommt es auf die Qualität und die Schönheit des Wuchses an. Und da hat jeder Händler so seine eigene Sicht der Dinge.