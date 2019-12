Schützenhöfer angelobt: „Schwarz-Rot hat Zukunft“

Kurz und Bierlein bei Angelobung

Schützenhöfer war in Begleitung seiner Familie - einschließlich seines Enkelkinds - in die Wiener Hofburg gekommen. Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wohnten der Angelobung bei. Ihr Besuch in der Präsidentschaftskanzlei stehe nicht in Zusammenhang mit den Regierungsverhandlungen auf Bundesebene, sondern sei bei Angelobungen üblich, versicherte ein Sprecher des Bundespräsidenten auf Nachfrage.