Alkolenker mit 1,16 Promille gestoppt

Der Pkw-Lenker (51) aus Anthering war auf der Vogelweiderstraße unterwegs und geriet dort in eine Polizeikontrolle. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten bei ihm deutliche Symptome einer Alkoholisierung fest. Ein Alkotest bei ihm ergab daraufhin einen Wert von 1,16 Promille. Die Polizisten nahmen ihm daraufhin seinen Schein ab und zeigten ihn an. Seinen Pkw musste er noch an Ort und Stelle abstellen.