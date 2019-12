Teleskop CHEOPS und Austro-Nanosatellit gestartet

Mit einem Tag Verspätung ist am Mittwoch um 9.54 Uhr das europäische Weltraumteleskop CHEOPS vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins All gestartet. Es ist die erste Mission, die Exoplaneten im Detail unter die Lupe nimmt. Mit an Bord der Trägerrakete waren auch der österreichische Nanosatellit OPS-SAT und weitere Sonden.