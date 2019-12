Lawinenabgang: Eiskletterer lebend geborgen

„Die beiden Eiskletterer waren zu Fuß in Richtung Schneiderspitze in der Axamer Lizum unterwegs, als die Lawine plötzlich abging“, erklärt ein Polizeisprecher. Während der Österreicher (26) teilverschüttet wurde, sich selbstständig befreien konnte und mit einer Beinverletzung im Bereich des Sprunggelenkes in die Klinik Innsbruck geflogen wurde, wurde der Deutsche (30) gänzlich unter dem Schnee begraben.