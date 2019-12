The Base: Die Hölle ist eine dreckige Heimat

Düster und melancholisch

Es ist ein düsterer und melancholischer Blick, den sie darin auf eine Welt richten, die ihrem Ende zuzugehen scheint („Maybe Mayhem“). Die Schuld dafür suchen sie bei anderen („Right Wing Hippie“) genauso wie bei sich selbst („Morons Like Me“) und finden doch oft nur „Old Monsters“. Und dort, wo Optimismus zu finden ist, kommt er so hitverdächtig daher („I’ll be fine“), dass man den Dreck unter der zuckerlsüßen Oberfläche förmlich schmecken kann.