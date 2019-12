Verdächtiger wollte für Anschlagsserie ausbrechen

Der 24-Jährige gilt mittlerweile als Hauptverdächtiger in dem Fall und ist der Justiz längst kein Unbekannnter mehr. Bereits zweimal wurde er in der Vergangenheit wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung verurteilt und hat sich offenbar ganz dem IS verschrieben. Zunächst wurde er im Oktober 2015 verurteilt, weil er sich in Begleitung seiner Mutter und seiner Ehefrau in Syrien dem IS anschließen wollte. Er kam jedoch nur bis in die Türkei, wurde dort bei einer Polizeikontrolle ertappt und aufgrund eines fehlenden gültigen Visums zurück nach Österreich geschickt.