Terrorverdacht: Anonymer Tippgeber schlug Alarm

Drei Tschetschenen sollen zwischen Weihnachten und Neujahr einen terroristischen Anschlag in der Bundeshauptstadt geplant haben. Das wurde - wie berichtet - gerade noch durch das Einschreiten der heimischen Anti-Terror-Fahnder vereitelt. Konkret dürfte das Trio den Stephansplatz oder den Christkindlmarkt am Rathausplatz im Visier gehabt haben, was aber bislang von Behördenseite noch nicht bestätigt wurde. Ein anonymer Hinweisgeber hatte die Ermittler auf die Fährte der Verdächtigen gebracht.