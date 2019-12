Terroranschlag in Wien gerade noch vereitelt?

Die beiden Tschetschenen sollen bereits Mitte der Woche ausgeforscht und ohne großes Aufsehen dingfest gemacht worden sein. Wolfgang Blaschitz, der Verteidiger eines der beiden Männer, sagte am Samstag in der „ZiB“, seinem Mandanten werde vorgeworfen, „dass er vorgehabt hätte, einen Anschlag mit Sprengstoff oder was auch immer auszuführen, und zwar in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr“. Der von ihm anwaltlich vertretene Verdächtige bestreite dies jedoch.