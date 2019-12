LASK erwartet gegen Alkmaar „Duell auf Augenhöhe“

Im Vergleich zum LASK kann AZ aber in der laufenden EL-Saison auf keine Siege über namhafte Gegner wie PSV oder Sporting Lissabon verweisen. In der Gruppenphase reichte es dank zweier Erfolge über Astana und drei Remis immerhin zu Platz zwei in Pool L hinter Manchester United bzw. vor Partizan Belgrad. Den Engländern rang Alkmaar zu Hause in der zweiten Runde immerhin ein 0:0 ab. Die Linzer haben dank des Gruppensiegs den Vorteil, nach dem Hinspiel am 20. Februar das Rückspiel eine Woche später vor eigenem Publikum austragen zu können.