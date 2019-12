Kärntner Volkspartei mit weiblicher Doppelspitze

Fokus auf Stadt und Land

Hager will in der Partei auch für die Fokussierung auf urbane Themen eintreten. „Ich bin am Land aufgewachsen und lebe in der Stadt - vereine also beides in mir“, so Hager. „Deshalb weiß ich, dass sich Stadt und Land nicht gegenseitig ausschließt.“ Eine Fokussierung auf das Leben in den Städten bedeutet kein Abweichen von den Positionen zum ländlichen Raum. „Es muss der Volkspartei aber auch um Wohnen, Mobilität und familienfreundliche Infrastruktur in den Städten gehen“, ist Hager überzeugt. In der Volkspartei wird sich Hager auf inhaltliche Themenaufbereitung und Kampagnen kümmern - durch die Arbeit in den Fachausschüssen und die Fortbildung von Funktionärinnen und Funktionäre in der Akademie. Bei Landesgeschäftsführerin Julia Schaar bleiben die Agenden Finanzen, Personal, Organisation, Kommunikation nach außen und Wahlkampf-Leitung.