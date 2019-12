Millionenpleite bei Eugendorfer Heimkino-Firma

Am Landesgericht Salzburg ist heute, Montag, ein Konkursverfahren über das Unternehmen Cinema Audio- und Videotechnik GmbH mit Sitz in Eugendorf (Flachgau) eröffnet worden. Die Firma ist im Bereich Heimkino, Seminar- und Präsentationsunterlagen tätig. Die Außenstände belaufen sich laut den Gläubigerverbänden AKV und KSV1870 auf rund 5,2 Millionen Euro. Betroffen von der Insolvenz sind sieben Dienstnehmer und rund zehn Gläubiger. Die Ursache sei primär auf eine stark rückläufige Auftragslage in den letzten Jahren zurückzuführen, wodurch sich die Ertragssituation verschlechterte, informierte der KSV1870. Angaben des AKV zufolge ist nach der Unternehmensgründung der Geschäftsumfang zunächst kontinuierlich gewachsen, „in weiterer Folge kam es offenbar zu massiven Malversationen auf Geschäftsführerebene“.