Ladendiebe hatten teure Ware im Visier

Volle Einkaufstaschen, ohne dafür zu bezahlen - Wohl der Traum für viele Kaufwütige in der Adventzeit. Das dachten sich auch zwei Kriminaltouristen vom Balkan. Erst schlugen die Täter in Parndorf (Bgld.) zu, verstauten große Mengen an Kleidung in ihrem Fluchtfahrzeug und eilten zum nächsten Zwischenstopp in Vösendorf, Bezirk Mödling. Dort ging es schnurstracks in ein bekanntes Bekleidungsgeschäft. Handschuhe, Hauben und Hemden wurden entsichert und gleich in einem mitgebrachten Rucksack verstaut.