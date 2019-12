Schlager-Tor, Lainer verletzt, Gladbach rutscht ab

Das Trainerduell zwischen Oliver Glasner (Wolfsburg) und Marco Rose (Borussia Mönchengladbach) endet mit 2:1. Xaver Schlager, der bei Wolfsburg in der Startformation steht, erzielt den Treffer zum 1:0. Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer wird kurz vor dem Pausenpfiff verletzt ausgewechselt. Durch die Niederlage muss das Team von Marco Rose die Tabellenführung an Leipzig abgeben. Wolfsburg, trainiert von Oliver Glasner findet sich auf dem achten Rang wieder. Mehr in Kürze