Musste Thunberg im Zug am Boden sitzen?

Die Jugendliche befindet sich gerade am Weg vom Klimagipfel in Madrid nach Stockholm, die Bahnreise dürfte konservativ geschätzt zwei Tage dauern. Für die Deutsche Bahn ist das Foto von der Etappe in Deutschland ein Image-Debakel: Nicht einmal die prominente Klima-Aktivistin schafft es, in deren Zügen einen Platz zu bekommen.