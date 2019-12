Autolenker übersah Moped - 16-Jähriger getötet

Autolenker erlitt Schock

Der 16-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein Bruder wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Der Autolenker erlitt einen schweren Schock und leichte Verletzungen am Knie. Er wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.