Kürzere Intervalle für alle Öffi-Fahrer!

Ganz oben auf der Agenda „Schienenfahrplan 2020 bis 2035“ stehe der Verkehrsdienstevertrag der Ostregion mit den ÖBB. Das Land Niederösterreich nehme dafür in den kommenden zehn Jahren 1,1 Milliarden Euro für Bestellungen in die Hand. Darüber hinaus werden in den kommenden 15 Jahren 210 Millionen Euro für die Landesbahnen und bis zu 160 Millionen Euro für die Badner Bahn, die von Wien und Niederösterreich gemeinsam getragen wird, aufgewendet.