Schwarz-Grün sitzt in Tirol fest im Sattel

Mehr als zwei Drittel für Fortbestand ÖVP-Grüne

Nicht zuletzt auch die Ereignisse auf Bundesebene (Stichwort Ibiza, FPÖ-Spesenaffären, am Boden liegende SPÖ) dürften wohl in die Hände von Schwarz-Grün in Tirol gespielt haben. Denn sage und schreibe 71 Prozent sind für den Fortbestand dieser Koalition in Tirol. Lediglich 24 Prozent würden sich eine andere Regierungskoalition in Tirol wünschen. Vor allem eine ÖVP-FPÖ-, aber auch ÖVP-SPÖ-Koalitionen werden hier genannt. Wenig Zuspruch finden sich für ÖVP-Neos, ÖVP-Liste Fritz sowie SPÖ-Grüne. Der Rest (5%) machte keine Angaben dazu. Traweger-Ravanelli: „Erwartungsgemäß erhält die Regierungskoalition von ihren eigenen Wählerschichten auch hohen Zuspruch, während vor allem SPÖ- und FPÖ-Sympathisanten der bestehenden Regierungskoalition nicht so viel abgewinnen können. Auch zeigt sich, dass die Koalition von ÖVP und Grüne einen hohen Zuspruch bei den über 60-Jährigen findet. Hier steigt der Anteil für die Beibehaltung von ÖVP-Grün sogar auf rund 80 Prozent.“